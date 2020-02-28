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28.02.20 19:10

Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко намагався поставити на порядок денний міськради питання про зниження тарифів на тепло. Для цього він зламав двері в сесійний зал, зайняв крісло головуючого та облив одного з місцевих депутатів водою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві видання Ria-M і MV.org.ua.

Засідання сесії міськради було заплановане на 10 ранку. Крейденко з охороною і прихильниками вже о 9 ранку намагався потрапити в зал, в якому воно мало відбуватися.

"Виявилося, що двері до сесійної зали були ще закриті. Тоді народний депутат став вибивати двері руками і ногами на очах у поліції. Коли правоохоронці стали робити зауваження Володимиру Крейденку, той заявив, що буде писати заяву на поліцейських, які перешкоджають діяльності депутата ВР", - зазначає місцеве видання.

Зламавши двері та опинившись у залі, Крейденко зайняв місце в президії. Виникла сутичка. "Слуга народу" облив одного з місцевих депутатів водою. А прориваючись до трибуни, намагався залізти на стіл.

Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 01Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 02Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 03

Сесія міськради тривала 10 хвилин. За всі питання місцеві депутати проголосували пакетом. Питання про тарифи розглянуто не було.

Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 04Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 05Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 06

Пресслужба Крейденка на його офіційній сторінці прокоментувала те, що трапилося ось так: "Сьогодні вранці в приміщенні міської ради міста Мелітополя народний депутат Володимир Крейденко прийшов на сесію з метою вирішення питання щодо зниження тарифів на тепло для жителів Мелітополя. Депутати місцевої ради заблокували народного депутата і його прихильників для того, щоб це питання не порушувалося на сесії міської ради. Сама сесія відбулася з грубими порушеннями регламенту".

Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 07

Володимирові Крейденку 32 роки. Він уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".

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