Антикорупційний суд відсторонив від посади підозрюваного у хабарництві голову Чернівецької облради Мунтяна

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"28 лютого 2020 р Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП і відсторонила голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

Термін відсторонення суд визначив у межах терміну досудового розслідування - до 4 квітня 2020 року.

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Також Апеляція ВАКС залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким до Мунтяна застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень застави.

Нагадуємо, за даними слідства, в липні минулого року Мунтян вимагав у підприємця $400 тис. за передачу в оренду оздоровчого комплексу. З серпня по жовтень 2019 року він отримав від бізнесмена $180 тис., що було задокументовано правоохоронцями.

Рішення про запобіжний захід Мунтяну ВАКС виніс 13 лютого. Крім сплати застави, він повинен не відлучатися з м.Чернівці без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваними у справі і зі свідками; здати на зберігання паспорти і носити електронний браслет.