Фігуранту справи про викрадення активістів Євромайдану Луценка і Вербицького пред'явили підозру, - Офіс генпрокурора

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу ОГП.

Про підозру повідомили за підсумками досудового розслідування кримінального провадження за фактами викрадення і тортур учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

У зв'язку з тим, що підозрюваний не з'явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на його затримання. Для цього вживаються заходи.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.