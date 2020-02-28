Ризик поширення коронавірусу підвищено до "дуже високого", - ВООЗ

Про це глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на пресконференції в Женеві у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику наслідків COVID-19 у світі до рівня "дуже високий", - сказав він.

Гебреєсус додав, що з'являється дедалі більше випадків зараження і поширення вірусу в різних країнах викликає серйозне занепокоєння.

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Згідно з останніми даними, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість тих, що заразилися новим коронавірусом досягла 4 184, збільшившись за добу на 654 виявлені випадки захворювання.

У Китаї з грудня кількість жертв коронавірусу становить 2 788 осіб, зареєстровано 78 824 випадків захворювання.