Наукова конференція "Міжнародно-правові читання пам'яті професора Задорожного" відбудеться 26 червня 2020 року в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, інформація про захід розміщена в Фейсбуці "Української асоціації міжнародного права".

У повідомленні зазначається: "Українська асоціація міжнародного права запрошує всіх взяти участь у міжнародно-правових читаннях пам'яті професора Олександра Задорожного, які відбудуться 26 червня 2020 у Залі вченої ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1).

З метою участі в міжнародно-правових читаннях просимо до 1 травня 2020 надіслати заявку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця роботи та теми доповіді на електронну адресу УАМП: jusintergentes.uail@gmail.com.

У листі підтвердженні реєстрації будуть надіслані технічні вимоги до тез доповіді. Повідомлення мають бути надіслані на електронну адресу УАМП до 1 червня 2020 року".

Читайте також: Помер відомий український юрист, ексдепутат Ради Олександр Задорожний