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28.02.20 20:45

Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Турецька армія завдала у відповідь вогневий удар по сирійській армії.

Як передає Цензор.НЕТ, турецьке агентство Анадолу опублікувало кадри завдання вогневих ударів по сирійській армії.

[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG

Ексзаступник глави СБУ Віктор Ягун також у Фейсбуці розмістив кадри відповіді турецької армії по сирійцях.

Він зазначив: "Турецькі військові завдають ударів по позиціях сирійської армії з РСЗВ T-300 "Kasirga".

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