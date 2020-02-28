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28.02.20 20:49

Низка законопроєктів, "питання про Кабмін" і звіт правоохоронців, - на порядку денному позачергового засідання Ради

Пресслужба Зеленського оприлюднила перелік питань, які глава держави хоче винести на позачергове засідання парламенту.

Низка законопроєктів, "питання про Кабмін" і звіт правоохоронців, - на порядку денному позачергового засідання Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента.

"Президент України Володимир Зеленський направив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову лист з вимогою скликати позачергове засідання парламенту", - сказано в повідомленні.

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"Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проєктів законів і щодо Кабінету Міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів", - додали в пресслужбі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

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