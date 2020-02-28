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28.02.20 20:59

Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - пресцентр штабу ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари.

Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - пресцентр штабу ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:

Сьогодні, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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