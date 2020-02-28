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28.02.20 21:37

Єрмак представляє нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко і глава Офісу президента Андрій Єрмак мають різні погляди і підходи в деяких питаннях зовнішньої політики.

Єрмак представляє нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, - Пристайко

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я пропоную Зеленському рішення з точки зору традиційної дипломатії. Андрій Єрмак представляє нетрадиційний, транзакційний підхід до зовнішньої політики. Це неортодоксальний підхід. І сейсчас цей підхід у світі набуває дедалі більшої популярності. Часто його демонструють навіть країни зі стабільною дипломатією, наприклад США.

Коли ми говоримо з президентом Зеленським, наше завдання полягає в презентації тієї позиції, яка нам здається важливішою. А завдання президента прийняти рішення", - зазначив Пристайко.

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На думку глави МЗС із призначенням главою ОП Єрмак зможе менше часу приділяти питанням зовнішньої політики.

"Зараз Єрмак, ставши главою Офісу президента, отримав більше завдань, ніж у нього було до цього. Раніше він займався важливими напрямками зовнішньої політики. Це завжди робив заступник адміністації або радник президента з питань зовнішньої політики. Так було і до цього. МЗС займався всім, конкретними важливими для глави держави питаннями займався його спеціальний радник. Тепер, коли Єрмак займатиметься всіма питаннями, у нього значно знизиться можливість займатися зовнішньою політикою", - вважає Пристайко.

"Не можна сказати, що він пасеться на моєму полі або я на його, нам вистачає чим займатися кожному", - додав міністр.

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