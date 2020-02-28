Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Генконсульства.

Роботу відновлено відповідно до директив, оприлюднених префектурою м.Мілан.

У Генконсульстві також повідомляють, що громадяни, які були записані на прийом 25, 26 і 27 лютого, будуть прийняті окремо від загального запису.

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"Під час відвідування консульства просимо всіх дотримуватися рекомендацій, виданих італійськими санітарними службами, щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусу, а саме: в приміщенні Генерального консульства не створювати натовп, дотримуватися необхідної дистанції під час спілкування з відвідувачами та працівниками консульства, активно користуватися дезінфікуючими засобами для рук, за можливості - медичними масками і гумовими рукавичками", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 лютого Генконсульство припинило прийом громадян і видачу документів, відповідно до розпорядження президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца про введення превентивних заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.