Держгеокадастру поставлено завдання знизити з 30% до 4% кількість відмов під час реєстрації земельних ділянок, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Я поставив завдання зменшити кількість відмов у реєстрації земельних ділянок по Україні до 4% — із тих 30%, що були на кінець 2019 року. Можу повірити, що 4% заявників дійсно неправильно оформили документи на реєстрацію, але не повірю у 20% і більше. Наголошую, зменшення кількості відмов повинно відбутися по всій країні без жодних виключень. Усі механізми для цього створені", - наголосив глава уряду.

Він додав, що у Києві кількість відмов складає 59%, в Одесі — 20%.

"Зрозуміло, що у цих містах дорога та приваблива земля. Але схематозів не залишиться ніде. Жодних вигаданих вимог до документації не має бути. Спротив старої системи посилюється з кожним днем, але ми не відступимо від своїх принципів. Я буду завжди боротися з корупцією та схематозом до повного їх знищення", - наголосив Гончарук.

Так, для зниження кількості відмов, кадастрові реєстратори головного управління Держгеокадастру з Києва будуть відряджені на місяць у Київську область, а з області – у Київ. Те саме стосується Одеси та Одеської області.

За словами прем'єра, у січні-лютому рівень відмов у середньому по Україні знизився до 10%. Цьому сприяли механізми для підвищення прозорості роботи кадастру: відкритий доступ до координат поворотних точок земельних ділянок і безкоштовна онлайн-перевірка XML-файлів для реєстрації земельної ділянки.

Крім того, для усунення людського фактору запроваджується екстериторіальний принцип розгляду заявок на реєстрацію земельних ділянок. Тобто жодних контактів людей із чиновниками. Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового реєстратора в країні. Зазначений функціонал буде запроваджено на початку квітня. Наразі розробляється технічний функціонал.

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