Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

Лист опубліковано в Telegram-каналі "Чорна лампа", інформує Цензор.НЕТ. На документі є підпис Зеленського і вихідний номер.

До порядку денного позачергового засідання Зеленський просить включити такі питання:

- про схвалення рішення президента допустити іноземні збройні підрозділи на територію України для участі в навчаннях;

- про зміни в закон "Про національну безпеку України" про Головнокомандувача, Генштаб, види і окремі роди військ;

- про ратифікацію договору з Францією щодо посилення морської безпеки;

- про зміни до закону щодо запобігання корупції;

- про Кабінет міністрів України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про кабінет міністрів України.