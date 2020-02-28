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28.02.20 22:54

Влада Києва отримає експрес-тести на коронавірус, які використовуватимуться в аеропортах, - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що київська влада вже замовила препарати експрес-тестів на коронавірус, які планується використовувати для виявлення інфікованих в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".

Влада Києва отримає експрес-тести на коронавірус, які використовуватимуться в аеропортах, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .

"Тільки лише вчора пройшли випробування препарати експрес-тестів, які впродовж 30, максимум 40 хвилин можуть вже дати підтвердження, людина хвора коронавірусом чи ні. Як тільки вчора пройшли випробування, ми замовили ці препарати, я дав завдання, що такі препарати експрес-тестів будуть встановлені в повітряних воротах міста Києва, в "Борисполі" і в "Жулянах" для того, щоб тих людей, які мають симптоми, виявити", - пояснив мер.

Кличко додав, що "проводяться превентивні заходи, обробляється громадський транспорт, дезінфекція кожен день".

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