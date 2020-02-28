Українці заборгували за комунальні послуги 67 млн ​​гривень, - Держстат

Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

"На кінець січня 2020 р заборгованість населення по оплаті за постачання і розподіл природного газу становила 29,5 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,0 млрд, за поставки і розподіл електричної енергії - 5,5 млрд, за централізоване водопостачання і водовідведення - 4,6 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 4,5 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 0,9 млрд грн", - сказано в повідомленні.

При цьому українці уклали 4,9 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги на загальну суму 38,6 млн гривень, додали в Держстаті.

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Найвищий рівень оплати "комуналки" в січні зафіксовано в Київській (101,9% від суми нарахувань), Тернопільській (94,6%) та Сумській (92,5%) областях. Найменше платили в Донецькій (73,2%), Одеській (76,7%), Черкаській (77,7%) і Луганській областях (77,8%).