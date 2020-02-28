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28.02.20 23:11

"Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський. ВIДЕО

Відомий педіатр Євген Комаровський заявив про те, що до появи першої вакцини проти коронавірусу пройде ще як мінімум півтора року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .

Комаровський заявив: "По науковому жодних шансів побачити вакцину раніше ніж через рік-півтора немає чого і сподіватися. Можете на це не розраховувати. Клінічні випробування, тобто на сьогодні можуть проводити, величезна кількість людей, які повідомили, що у них готові препарати з якими вони готові йти до людей. Поки буде три фази клінічних випробувань, поки вони дійдуть до третьої фази пройде рік, а третя фаза триватиме щонайменше півроку. Вакцин багато вже є. Але вакцини які дійдуть до людей - це не скоро".

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