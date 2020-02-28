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28.02.20 23:31

На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України встановила одного з керівників і головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, причетних до отримання хабарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ 01

За даними слідства, посадові особи налагодили механізм вимагання грошей із підлеглих. За різні суми хабарів фігуранти не створювали працівникам штучних перешкод у службовій діяльності, і не притягували їх до відповідальності за нібито виявлення дисциплінарного порушення.

Сума хабаря залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим.

На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ 02

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Під час слідчих дій за місцем проживання і роботи хабарників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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