"Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бойко заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

Ставлячи запитання міністру економічного розвитку і торгівлі Тимофію Милованову, Бойко заявив: "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще. Що ви зробите за ці три дні?"

На уточнююче запитання ведучого, звідки у нього така інформація, Бойко заявив: "У нас у середу буде позачергове засідання. Я сподіваюся, що їх відправлять у відставку. У будь-якому разі ми за це проголосуємо. З доброю душею".

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