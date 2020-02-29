"Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим", - Арахамія про перестановки в уряді

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію підтвердив глава депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час трансляції передачі "Свобода слова Савіка Шустера" на ютуб-каналі.

"Справді, в Кабміні зараз є такі вимоги, що насувається економічна криза начебто, є ознаки, є можливість епідемії коронавірусу, і треба Кабмін перетворити, фактично, на штаб. Для того, щоб це став штаб, треба зробити кілька кадрових рішень, зокрема. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим... Когось залучити і когось вилучити, зокрема", - сказав він.

Арахамія підтвердив, що знає, про кого йдеться, але відмовився називати імена цих посадовців.

Читайте також: "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку

Крім того, за його словами, на засіданні розглянуть законопроєкти про оборону, які вже три тижні перебувають на порядку денному парламенту, але не розглядалися через блокування Верховної Ради.

"І третя причина пов'язана з тим, що був проміжний звіт уряду, але вже шість місяців всі чекають, "весна настала – нікого не посадили". Нам треба заслухати звіти правоохоронних органів. Це теж ми запланували на це позачергове засідання", - зазначив Арахамія.

Читайте також: Опубліковано документ із порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

Раніше пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не зазначалися.