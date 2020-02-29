"Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію підтвердив глава депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час ютуб-трансляції передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

На уточнююче запитання щодо можливого призначення Тігіпка Арахамія заявив: "Ні, цього не буде".

Водночас він анонсував кадрові перестановки в уряді, щоб "посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим".

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Нагадаємо, пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не вказувалися.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.