Команда МВФ досягла прогресу в переговорах, дискусія триває, - Люнгман

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть найближчими днями", - сказав він.

Як повідомлялося, група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня.

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Нагадаємо, 17 лютого 2020 року завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі - SDR2,8 млрд або близько $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати за нею лише перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд). У 2019 році фінансування відсутнє.

Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019-го домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів.

Національний банк України очікує затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду нової програми для країни в першому кварталі 2020 року, повідомив глава НБУ Яків Смолій.