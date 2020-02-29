"Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський

Про це говорить генерал ЗСУ, народний депутат від ЄС Михайло Забродський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Він зазначає, що в державне оборонне замовлення на 2020 рік закладено занадто занижені ціни. За його словами, Міністерство оборони планує закупити 100-мм постріли до МТ-12 у кількості 5000 штук на 9,9 млн грн, а також 152-мм постріли без уточнення номенклатури та гармати) в кількості 7000 штук на 66,4 млн грн.

"На перший погляд, нібито кількість досить значна, але… придивіться до ціни: планується закупити 100-мм постріли в середньому за… 1980 грн/постріл! Для порівняння: вже зараз 60-міліметрові мінометні постріли закуповують за ціною удвічі вищою! Закладання такої ціни може свідчити лише про бажання зірвати постачання гостродефіцитних снарядів.

Із 152-мм пострілами ситуація ще цікавіша: купуючи у 2019 році постріли до артсистеми Д-20 за 25 тисяч гривень, а корпуси (лише корпуси як частину пострілу!) до найдалекобійнішого "Гіацинту" за 32 тисячі гривень, якимось дивом планують у 2020 році придбати подібну продукцію за ціною 9 485 грн/постріл! Більш ніж втричі дешевше!"- зазначає Забродський.

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"На жаль, у загальному сприйнятті за такими ціновими підходами проглядається наразі лише незграбна спроба запуску механізму довготривалої військово-економічної диверсії із потенційно катастрофічними для артилерії наших Збройних сил наслідками", - переконаний нардеп, вважаючи, що загалом сума в 76 млн грн на закупівлю артилерійських боєприпасів - це насмішка над боєздатністю ЗС України.