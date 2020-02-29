Кількість загиблих турецьких військових збільшилась до 36. Знищено 2100 прихильників режиму Асада і 300 одиниць техніки, - Ердоган

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"У сирійському Ідлібі знищено понад 2100 прихильників режиму і близько 300 одиниць техніки", - зазначив він, водночас додавши, що кількість жертв атаки в Ідлібі збільшилася до 36.

Ердоган підкреслив, що "Туреччину не цікавить нафта чи земля в Сирії, ми просто хочемо убезпечити наші кордони".

"Туреччина перебуває в Сирії не на запрошення режиму Асада, а народу Сирії і не піде, поки сирійська нація не попросить про це", - зазначив він.

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Раніше, 28 лютого, стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.