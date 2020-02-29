Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Пентагону.

"Компанія Raytheon/Lockheed Martin Javelin, місто Тусон, Аризона отримала 18 431 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059", - йдеться в повідомленні.

Крім України, вироблені за цим контрактом ПТРК отримають Австралія, Грузія, Індонезія, Йорданія, Ірландія, Катар, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Туреччина, Франція, Чехія та Естонія.

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Протитанкові ракетні комплекси збиратимуть у Тусоні (штат Аризона).

Очікувана дата завершення виробництва ПТРК - 25 червня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема Javelin.

2 березня 2018 року Держдепартамент США прийняв рішення про продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них приблизно на 47 млн ​​доларів. А вже у квітні Javelin доставили в Україну.

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У 2019 році Міноборони України уклало контракт на поставку 10 ПТРК Javelin і ракет до них.