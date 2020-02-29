Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Пентагону.
"Компанія Raytheon/Lockheed Martin Javelin, місто Тусон, Аризона отримала 18 431 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059", - йдеться в повідомленні.
Крім України, вироблені за цим контрактом ПТРК отримають Австралія, Грузія, Індонезія, Йорданія, Ірландія, Катар, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Туреччина, Франція, Чехія та Естонія.
Протитанкові ракетні комплекси збиратимуть у Тусоні (штат Аризона).
Очікувана дата завершення виробництва ПТРК - 25 червня.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема Javelin.
2 березня 2018 року Держдепартамент США прийняв рішення про продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них приблизно на 47 млн доларів. А вже у квітні Javelin доставили в Україну.
У 2019 році Міноборони України уклало контракт на поставку 10 ПТРК Javelin і ракет до них.