Електронний військовий квиток замінить паперові документи та слугуватиме за перепустку, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Електронний військовий квиток дозволить замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу); виконуватиме роль перепустки в системах контролю і управління доступом на територію режимних об'єктів.
Крім того, зазначають у Міноборони, він дозволить реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем); бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.
"У подальшій експлуатації функціонал ЕВК може змінюватися як у бік збільшення (додавання), так і в бік зменшення (відкидання) непотрібних функцій", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі також пояснили, що військовослужбовці у відпустці або відрядженні зможуть проставляти відмітки про перебування шляхом внесення відповідних електронних печаток в електронний військовий квиток.