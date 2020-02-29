Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Близько 4 мільйонів осіб рухаються до кордону Туреччини через криваві атаки сирійського режиму, 1,5 млн - вже на кордоні, сказав Ердоган. У Туреччині наразі 3,7 млн сирійців, і вона не зможе впоратися з черговим напливом біженців, підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.

Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.