ДБР відзвітувало про розслідування "справ Майдану" в лютому. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану", - йдеться в повідомленні.

Звіт представлено у вигляді відкритого листа в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової до сімей Героїв Небесної Сотні та громадськості.

У ньому зазначено, що станом на кінець лютого 2020 року у провадженні спецпідрозділу ДБР перебуває 51 справа про злочини на Майдані.

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Венедіктова інформує, що упродовж лютого слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України в Києві. Колишнього правоохоронця підозрюють у зловживанні владою через затримання мітингувальників.

Крім того, ДБР затримало колишнього бійця спецпідрозділу "Омега" і оголосило йому підозру в замаху на вбивство.

Також ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо судді Дніпровського районного суду Києва через арешти мітингувальників під час Революції Гідності.

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