Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.02.20 13:43

Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії "Арей"

Державна служба експортного контролю відмовила компанії "Арей" у видачі дозволу на ввезення бронесталі з Фінляндії для української техніки.

Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії "Арей"

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про те, що фінська сторона упродовж кількох місяців погодила надання компанії "Арей" ліцензії на покупку бронесталі: "Але це була чужа мирна країна, яка на тлі заборон поставляти в Україну військові товари таки простягнула нам руку".

Однак у Держслужбі експортного контролю виникла  низка "компетентних" питань.

"На третьому місяці "розгляду", коли треба було видавати нам посвідчення, раптом виникла купа питань. Спочатку Шайтан (директор Держслужби експортного контролю. - Ред.) поставив перед фактом, що "Арей" не можна вносити до реєстру, бо ми не маємо повноважень за Постановою КМУ №1228. Ткнули, що ми проходимо за Постановою КМУ №838. Після того, як було відбито ще кілька тотально непрофесійних тверджень, Шайтан підтягує підмогу - Наталію Мацько", - повідомляють автори заяви, наводячи листування (див. нижче ) з Мацько, яке "свідчить про рівень її "компетентності".

Читайте також: "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський

Як наслідок, "Арей" у п'ятницю отримав відмову.

"Перевізник готовий вантажитись. Стоїть. Нам – штрафи. Фіни шоковані: українці не дають дозволу на ввезення бронесталі до України, яка воює! І що робити з цими шайтанами?" - йдеться в заяві.

Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 01
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 02
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 03
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 04
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100