Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії "Арей"

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про те, що фінська сторона упродовж кількох місяців погодила надання компанії "Арей" ліцензії на покупку бронесталі: "Але це була чужа мирна країна, яка на тлі заборон поставляти в Україну військові товари таки простягнула нам руку".

Однак у Держслужбі експортного контролю виникла низка "компетентних" питань.

"На третьому місяці "розгляду", коли треба було видавати нам посвідчення, раптом виникла купа питань. Спочатку Шайтан (директор Держслужби експортного контролю. - Ред.) поставив перед фактом, що "Арей" не можна вносити до реєстру, бо ми не маємо повноважень за Постановою КМУ №1228. Ткнули, що ми проходимо за Постановою КМУ №838. Після того, як було відбито ще кілька тотально непрофесійних тверджень, Шайтан підтягує підмогу - Наталію Мацько", - повідомляють автори заяви, наводячи листування (див. нижче ) з Мацько, яке "свідчить про рівень її "компетентності".

Читайте також: "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський

Як наслідок, "Арей" у п'ятницю отримав відмову.

"Перевізник готовий вантажитись. Стоїть. Нам – штрафи. Фіни шоковані: українці не дають дозволу на ввезення бронесталі до України, яка воює! І що робити з цими шайтанами?" - йдеться в заяві.









