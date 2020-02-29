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29.02.20 14:11

155 законів проти 173: нова Рада за пів року спрацювала не так продуктивно, як попередня, - КВУ

Верховна Рада IX скликання ухвалила за перші пів року своєї роботи 155 законів, тоді як парламент попереднього скликання за аналогічний період - 173.

155 законів проти 173: нова Рада за пів року спрацювала не так продуктивно, як попередня, - КВУ

Про це свідчать підрахунки Комітету виборців України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас депутати IX скликання частіше працювали в пленарному режимі: за пів року вони провели 72 пленарні засідання, їхні попередники - 63.

"Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, аніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроєктів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Він визнав, що оцінювати роботу парламенту за кількістю ухвалених законів не зовсім правильно, але саме  такий підхід демонструвало керівництво Ради і депутати монобільшості, "акцентуючи на своїй ефективності".

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