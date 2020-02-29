У Польщі та країнах Балтії відбуваються найбільші за останні 25 років навчання з участю американців

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Це будуть дуже тривалі навчання, вони відбуватимуться у нас кілька місяців (до червня. - Ред.)", - зазначив президент Польщі Анджей Дуда.

Він додав, що проведення цих навчань є результатом його домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.

Дуда зазначив, що до Польщі для участі в навчаннях прибуде багато американських солдатів. Він попросив поляків бути з ними привітними і з розумінням поставитися до можливих проблем із рухом через колони військової техніки на дорогах.

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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що ці навчання надзвичайно важливі для безпеки країни.

"Навчання на кшталт цих демонструють здатність до дій союзницьких військ. Імовірний агресор має брати до уваги, що в разі агресії він зіткнеться з рішучою відповіддю Польщі та НАТО", - заявив Блащак.

У навчаннях Defender Europe-2020 візьмуть участь близько 37 тис. солдатів із 18 країн. Упродовж найближчих тижнів у Польщу та інші країни прибуде до 20 тис. військових із США, до яких долучаться 9 тис. американців, які дислокуються в Європі. Крім того, в навчаннях візьмуть участь 8 тис. військовослужбовців з інших країн НАТО, переважно з Великої Британії на Німеччини.

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Польщу на навчаннях представлятимуть 2 тис. солдатів, важка техніка, авіація, а також поліція, прикордонники та пожежники. Більшість американської важкої техніки прибуде залізницею.

Під час перебування на європейському континенті американські війська візьмуть участь у декількох менших навчаннях на території Європи. Зокрема, йдеться про багатонаціональні навчання Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 і Dynamic Front-20.