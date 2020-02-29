Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.02.20 14:32

Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил у Донецькій області затримали двох громадян, ймовірно причетних до збройних формувань Російської Федерації.

Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Про це йдеться в повідомленні штабу сил ООС, інформує Цензор.НЕТ.

На блокпосту, розташованому на в'їзді в місто Маріуполь, військовослужбовці підрозділу Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил для перевірки документів зупинили рейсові автобуси сполученням Маріуполь - Костянтинівка і Новотроїцьке - Маріуполь, де як пасажири перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області причетні до збройних формувань Російської Федерації.

Цих громадян затримали військовослужбовці за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), та передали співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з'ясування всіх обставин.

Читайте також: Нацгвардійці зі стріляниною затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост під Маріуполем

Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100