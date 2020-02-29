Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Про це йдеться в повідомленні штабу сил ООС, інформує Цензор.НЕТ.

На блокпосту, розташованому на в'їзді в місто Маріуполь, військовослужбовці підрозділу Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил для перевірки документів зупинили рейсові автобуси сполученням Маріуполь - Костянтинівка і Новотроїцьке - Маріуполь, де як пасажири перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області причетні до збройних формувань Російської Федерації.

Цих громадян затримали військовослужбовці за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), та передали співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з'ясування всіх обставин.

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