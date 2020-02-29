Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У місцевому самоврядуванні взагалі не має бути політики. Це мають бути старші, шановані люди, яких обирають і довіряють їм управляти бюджетом і добробутом громади. Політика має бути від обласного рівня до державного рівня. Тут вже мають починатися політичні партії, ідеології. На місцевому рівні має бути місцеве самоврядування, яке піклується про господарство", - сказав Шмигаль.

Він також заявив, що реформа децентралізації є найуспішнішою в країні і її підтримують майже 70% громадян України.

"Сьогодні реформа децентралізації є однією з найуспішніших і однією з найзрозуміліших для людей. За останніми дослідженнями близько 70% людей схвалюють цю реформу. І студія сьогодні продемонструвала, що щонайменше 84% знають, що це за реформа", - сказав віцепрем'єр, коментуючи результати опитування в студії, де 84% глядачів відповіли "так" на запитання, чи розуміють вони, що таке децентралізація.

Читайте також: Дискусія про децентралізацію в областях України триватиме ще упродовж двох тижнів, - віцепрем'єр Шмигаль

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський відкликав законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з аргументацією, що внесення таких змін вимагає детального обговорення і консультацій із представниками всіх сторін. 4 лютого було призначено нового віцепрем'єра з регіональної політики Дениса Шмигаля. А вже 25 лютого Міністерство розвитку громад і територій та Комітет із питань організації державної влади та місцевого самоврядування ВРУ почали широкі громадські обговорення в Києві та регіонах щодо продовження реформи децентралізації. Як раніше заявляв Денис Шмигаль, результати цього обговорення мають лягти в основу змін до Конституції України.