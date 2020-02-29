"Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган

Про це він повідомив на зустрічі з депутатами в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

За його словами, Анкара не розуміє намірів Москви щодо Сирії.

"Я попросив Путіна, щоб Росія залишила турецьких військових наодинці із режимом, ми не можемо зрозуміти, які російські наміри там", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина не розглядає конфлікт в Ідлібі, як можливість розширення своїх кордонів. Він зазначив, що Анкара має намір створити уздовж кордону зону безпеки.

"Якщо ми не очистимо наші кордони від терористів зараз, нам, можливо, доведеться вести більші війни всередині Туреччини", - сказав він.

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Раніше, 28 лютого, стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.