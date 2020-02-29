Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.02.20 16:09

Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус

До лікарні в Чернівцях доставили чоловіка з підвищеною температурою, який недавно повернувся з Італії. Його перевірять на наявність китайського коронавірусу.

Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"В інфекційне відділення обласної лікарні з клінічними ознаками грипу госпіталізували жителя Чернівців. Він з 21 лютого подорожував Італією", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території"

Як розповів чоловік, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого він відчувався  добре. Проте 28 лютого розпочав скаржитися на підвищену температуру і першіння в горлі.

"Госпіталізовано його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - заявили в ОДА.

Раніше з "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, що повернулася з Італії.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100