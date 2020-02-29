Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"В інфекційне відділення обласної лікарні з клінічними ознаками грипу госпіталізували жителя Чернівців. Він з 21 лютого подорожував Італією", - йдеться в повідомленні.

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Як розповів чоловік, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого він відчувався добре. Проте 28 лютого розпочав скаржитися на підвищену температуру і першіння в горлі.

"Госпіталізовано його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - заявили в ОДА.

Раніше з "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, що повернулася з Італії.