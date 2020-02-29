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29.02.20 17:22

"Щира подяка за неоціненну співпрацю", - президент Аргентини Фернандес подякував Зеленському за евакуацію аргентинців із Китаю

Президент Аргентини Альберто Фернандес направив президенту України Володимиру Зеленському лист з подякою за евакуацію аргентинських громадян із китайського міста Ухань, звідки почав поширюватися коронавірус COVID-19.

"Щира подяка за неоціненну співпрацю", - президент Аргентини Фернандес подякував Зеленському за евакуацію аргентинців із Китаю

Текст листа має у своєму розпорядженні інформагентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане президенте, маю честь звернутися до вас, щоб висловити свою щиру подяку за неоціненну співпрацю з вашою країною під час евакуації аргентинських громадян, які перебували в місті Ухань, Китай, під час епідемічної ситуації, викликаної коронавірусом (COVID-19). Надзвичайну допомогу вашого уряду складно недооцінити, враховуючи, що серед евакуйованих громадян є сім'ї з маленькими дітьми", - йдеться в листі Фернандеса Зеленському від 22 лютого.

Президент Аргентини зазначив, що міцні зв'язки, що об'єднують дві країни, ґрунтуються на спільних цінностях, історичних дипломатичних зв'язках і важливій присутності громади українських мігрантів та їхніх нащадків, які зробили значний внесок у розвиток Аргентини.

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"Високий гуманітарний жест, який є приводом для написання цього листа, підтверджує дружбу наших народів і мотивує відкривати нові горизонти для співпраці між Аргентиною і Україною. Користуюся нагодою, щоб знову запевнити вас у високій повазі", - наголосив Фернандес.

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