США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На церемонії підписання цієї Угоди присутні представники близько 30 країн, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше низка західних ЗМІ передали з посиланням на текст декларації, що згідно з цим документом Сполучені Штати та їхні партнери по місії НАТО в Афганістані виведуть усіх своїх військовослужбовців з афганської території протягом 14 місяців за умови, що рух "Талібан" дотримуватимуться угоди.

Згідно з прописаними в декларації умовами, спочатку іноземний військовий контингент в Афганістані буде скорочено до 8,6 тис.осіб протягом 135 днів із дня підписання Угоди в Досі.

У підсумку США і їхні партнери "завершать повне виведення своїх сил в Афганістані упродовж 14 місяців і виведуть всі свої сили з решти баз".

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Упродовж останнього тижня на території Афганістану зберігається режим "зменшення насильства", який поширюється на американських військових, талібів і афганські сили безпеки. Згідно з офіційними даними, в період з 22 лютого, коли режим набув чинності, значно зменшилася кількість інцидентів у сфері безпеки.

Прямі переговори між США і "Талібаном" розпочалися у 2018 році. Переговорний процес протягом довгого часу проходив фактично безрезультатно, а у вересні минулого року президент США Дональд Трамп навіть заявляв, що переговори з угрупованням "мертві".

У січні, однак, таліби заявили, що вони розраховують на швидке підписання мирного договору з США, і повідомили, що проєкт угоди вже готовий. У США вимагали, щоб таліби на ділі продемонстрували, що вони готові зменшити інтенсивність бойових дій в Афганістані.