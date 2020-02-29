Доходи загального фонду держбюджету виконано в лютому на 93,7%, - Маркарова

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики, доходи загального фонду ДБ виконано на 93,7% від розпису,

сукупні доходи (ЗФ+СФ) на 95,3% від розпису.

Нова податкова служба перевиконала план на 7.1%, надходження становили 37,1 млрд грн, тобто на 2,5 млрд грн більше за розпис", —написала міністр.

Маркарова відзначила, що митниця виконала план на 78,3% і пояснила це міцною гривнею і скороченням обсягів імпорту.

За її словами, всі значимі видатки проведені. А завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю на обслуговування і погашення боргу вдалося витратити менше, ніж було заплановано.

"І головне: на повній швидкості рухаємося щодо запровадження середньострокового бюджетування та Бюджетної декларації на 2021-2023 роки.TeamMinfin - молодці! Дякую МФУ, ДПС, ДКСУ, ДМС і ДФС за гарну роботу, в чому числі в суботу 29.02)", — підкреслила міністр.

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