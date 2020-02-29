Питання про Кабмін, дії силовиків у сфері боротьби з корупцією: опубліковано порядок денний позачергового засідання Ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

"У суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання, яке скликається відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

На позачерговому засіданні Ради планується розгляд питання про Кабінет міністрів, а також про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Також буде розглядатися законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Розглядати в Раді планують і проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України.

А також проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України "Про запобігання корупції".

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020-го.

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