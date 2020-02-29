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29.02.20 19:24

Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр

Сьогодні російсько-окупаційні війська вчинили обстріл із протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об'єднаних сил, які перебувають неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі фейсбук.

Внаслідок обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень.

Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей.

Наразі здійснення пропуску через КПВВ "Мар’їнка" тимчасово припинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим "Червоний" до окремого розпорядження. Решта КПВВ працює у звичному режимі.

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Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ Марїнка, поранено двох українських воїнів, - пресцентр 01

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