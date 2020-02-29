Заступник глави адміністрації Путіна Козак може просувати ідею федералізації України, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

Пристайко зауважив, що Козак відомий планом щодо Придністров'я, де було припинено військове протистояння, але той план жодним чином не сприяв реінтеграції Молдови.

"Я не хотів би, щоби ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж таки перейшли до другого етапу плану Козака - це повна дезінтеграція і поштовх ву бік федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує", - наголосив Пристайко.

"Якщо Російська Федерація, шукаючи компроміс, пропонує план Козака - його оригінальна версія нас не влаштовує", - додав він.

При цьому, український міністр зазначив, що, поки зарано говорити, чи вплине зміна Владислава Суркова на Дмитра Козака як відповідального в Росії за український напрямок на припинення війни і мирне урегулювання на Донбасі.

"Можна очікувати, що, дійсно, у Російській Федерації теж відбуваються зміни, і хотілося би вірити тим коментаторам, які нагадують, що, можливо, "партія війни" поступилась "партії миру", яку представляє замість Владислава Суркова Дмитро Козак. Як професійний дипломат, я взагалі не вірю нічому, включаючи це, тобто, я не бачу достатньо підстав, щоби зробити висновки про те, що до вирішення українського питання підключилась партія миру. Коли ми це побачимо, тоді ми зможемо про це говорити", - сказав Пристайко.

Також він додав, що раніше Козак не був підключений до Мінських переговорів.



Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак займатиметься питаннями інтеграції та українською проблематикою.