МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

На запитання про дії української влади, якби Україні надіслали запрошення взяти участь у параді в Москві 9 травня, Пристайко відповів: "Запрошення не надходило. Це - перше. Воно, звичайно, надійде дипломатичними каналами. Нам не надходило. Ми б передали президенту Зеленському, якби воно надійшло".

Водночас він зауважив, що не здивується, якщо росіяни з певних політичних причин "закинуть таку штуку".

"І вони часто це роблять. Наприклад, вони вітають із Різдвом Христовим, начебто нічого не сталося, і ці втрачені душі не йдуть проти всієї Христової моралі й ідеї", - підкреслив міністр.

"І я не здивуюся, якщо вони це зроблять. Але позиція наша зараз залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня (в Москві. – Ред.), ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові один одного пробачити. Ми вважаємо, що саме в цей бік має рухатися святкування. Це має бути святкування того, що, нарешті, континент перебуває протягом 75 років, якщо не брати до уваги наші шість років війни, у відносному мирі", - заявив глава МЗС.

Він додав: "Ми взагалі називаємо наш конфлікт останньою війною на європейському континенті. Ми хотіли б вірити, що це буде остання війна, ми трохи вже переросли те, щоб забирати один у одного території і вбивати масово, просто війська на війська".

Читайте також: Заступник глави адміністрації Путіна Козак може просувати ідею федералізації України, - Пристайко