Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ураження

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу сил ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тринадцять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі обстрілювали поруч із Невельським, двічі неподалік від Красногорівки, двічі в районі населеного пункту Лебединське, поблизу Павлополя, тричі поруч із Мар’їнкою та двічі в районі населеного пункту Піски.

Також по наших позиціях вівся снайперський вогонь і стріляли неподалік Василівки з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій поблизу Травневого, чотири рази недалеко від населеного пункту Оріхове і поруч із Кримським.

"Учора противник із ПТРК обстріляв позиції Об'єднаних сил, які розташовані поруч із контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Здійснення пропуску на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням командувача Об'єднаних сил введений режим "Червоний" до окремого розпорядження", - додали в штабі ООС .

Унаслідок ворожих обстрілів 29 лютого два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення і ще один бойового ураження.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномета, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.



