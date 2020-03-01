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01.03.20 09:04

Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за публічну наругу над військовослужбовцями ЗСУ, військовою формою чи знаками розрізнення військових.

Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Законопроєкт №3102 вже зареєстровано на сайті парламенту. Серед ініціаторів законопроєкту як депутати "Слуги народу", так і нардепи від інших фракцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що сьогодні часто лунають образи щодо військових ЗСУ. Це неприйнятно і обурливо.

Публічне знущання над військовими ЗСУ та їхньою формою каратиметься штрафом у розмірі 850 гривень або громадськими роботами терміном від 60 до 240 годин. Вчинення наруги в дні вшанування пам'яті героїв українсько-російської війни або інших важливих для українського війська дат може призвести до арешту терміном до 6 місяців або позбавлення волі терміном до 2 років.

Законопроєкт, у разі його прийняття, має стати превентивним заходом для запобігання подібним діям.

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