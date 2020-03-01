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01.03.20 09:25

Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 березня у світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19. За добу зафіксовано 1 800 нових випадків хвороби. 2 978 хворих померли.

Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані онлайн-сервісу з відстеження епідемії, створеного фахівцями Університету Джона Хопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Найбільшу кількість випадків зафіксовано в Китаї - 79 824. Великі осередки захворювання утворилися в Південній Кореї (3 526 осіб), Італії (1 128 осіб) та Ірані (593 людини). Загалом вірус зафіксовано в 37 країнах.

Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983 01

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 28 лютого 2020 року у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі підвищила оцінку ризику його поширення на глобальному рівні до "дуже високого".

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