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01.03.20 09:47

Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

На співробітників російського пропагандистського новинного агентства Sputnik Туреччина в Анкарі скоєно напад за місцем проживання.

Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповіла головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму телеграм-каналі.

"До трьох наших співробітників в Анкарі додому зараз увірвалися якісь упирі, погрожували їм, кричали, що вони зрадники Батьківщини, бо працюють на росіян", - написала Симоньян.

За її словами, нападники викрикували: "Туреччина для турків. Зрадники. Російські шпигуни".

В агентстві Sputnik Туреччина повідомили, що нападники втекли до прибуття поліції. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

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Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх зрадниками і російськими шпигунами 01

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