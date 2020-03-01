Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповіла головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму телеграм-каналі.
"До трьох наших співробітників в Анкарі додому зараз увірвалися якісь упирі, погрожували їм, кричали, що вони зрадники Батьківщини, бо працюють на росіян", - написала Симоньян.
За її словами, нападники викрикували: "Туреччина для турків. Зрадники. Російські шпигуни".
В агентстві Sputnik Туреччина повідомили, що нападники втекли до прибуття поліції. Постраждалих унаслідок інциденту немає.