Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: "Я абсолютно шокована"

Про це сама Фор-Мунтян повідомила "Новій газеті", передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати", - заявила депутат.

Раніше Волошин написав у фейсбуці: "... Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів "не вистачає сепаратистів".

Фор-Мунтян підтвердила "Новій газеті", що 27 лютого справді зустрілася в Парижі з Волошиним, про якого "раніше нічого не знала". Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення "парламентського виміру "нормандського формату".

"На зустрічі я сказала депутату Волошину, що "нормандський формат" потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не залучати до цього ще й парламентаріїв, оскільки це може лише нашкодити переговорному процесу", - наголосила Фор-Мунтян, додавши: "Волошин потім мені сказав: "Ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів?" Я відповіла: "Абсолютно ні, я взагалі про це не говорила. Я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не мають втручатися в "нормандський формат".

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