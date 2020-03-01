КПВВ "Мар'їнка" відновив роботу після вчорашнього обстрілу

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці з огляду на стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" командувачем Об'єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Наразі КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюватимуться до 18:30", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вчора через обстріл бойовиками дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" КПВВ "Мар'їнка" припинив роботу.

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