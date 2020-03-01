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01.03.20 13:09

"Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії

Греція звинувачує Туреччину в активному сприянні мігрантам, які намагаються прорвати кордон Євросоюзу. Єврокомісія готова допомогти Греції з охороною кордонів.

"Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії

Заступник міністра оборони Греції Алквідіас Стефаніс розповів про спроби прориву кордону з боку біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вчора було 9 600 спроб порушити наші кордони, і їх усіх було успішно відбито", - сказав Стефаніс.

У Міжнародній організації з міграції повідомили, що вздовж грецько-турецького кордону розмістилися 13 тисяч осіб.

Греція звинувачує Туреччину в активній підтримці біженців. Пізно ввечері в суботу автобуси в турецьких містах завантажувалися людьми, які прямували до прикордонної зони.

"Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм", - сказав Стефаніс про дії влади Туреччини щодо мігрантів.

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Міністр міграції Греції Нотіс Міттарачі зазначив, що уряд спробує уникнути масового потоку біженців.

"Ця країна не є безкоштовною для всіх", - зазначив міністр.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її відомство готове надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні їхніх кордонів.

"Нашим головним пріоритетом на цьому етапі є забезпечення повної підтримки Греції та Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, зокрема через Frontex на сухопутному кордоні", - написала вона у твітері.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.

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Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон із Євросоюзом, пропустивши близько 18 тисяч біженців із Сирії.

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