Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні жодних заяв до Верховної Ради не надходило", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

Є перелік питань, які були визначені президентом і мають розглядатися на позачерговому засіданні Верховної Ради. Це станеться в середу, 4 березня", - додав він.

Разумков пояснив, що 4 березня також заслухають звіти представників силових відомств: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ й Офісу генпрокурора.

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Він підтвердив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським питання, які буде винесено на позачергове засідання Ради.

"Так, я спілкувався з президентом. Я думаю, що ті питання, які було запропоновано до розгляду у ВР, вони справді важливі, вони є актуальними. Ви знаєте, що зараз ми перебуваємо в режимі розгляду питань земельної реформи", - сказав Разумков.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.