Терористи вночі обстрілювали позиції захисників України, втрат немає, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони.

"Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, бойовики о пів на першу ночі упродовж близько 20 хвилин обстрілювали українські позиції в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області. Вони застосували міномет калібру 82 мм із витратою дві міни, зробили два постріли з кулемета та випустили десять гранат з автоматичного гранатомета.

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"Наші захисники відкрили вогонь із піхотних засобів, що змусило противника припинити вогонь. Наразі ситуація стабільна і повністю контролюється українськими підрозділами зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.