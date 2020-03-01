Пропагандисти з російського агентства "Супутник" повідомляють про затримання чотирьох своїх співробітників в Анкарі та Стамбулі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема, трьох пропагандистів, на яких напередодні напали невідомі, обізвавши їх шпигунами, затримала поліція і вже допитала прокуратура. За даними місцевих видань, їх затримано у зв'язку з публікацією на сайті Sputnik статті "Вкрадена провінція. Чому 80 років тому Франція передала Хатай Туреччині", стверджує Sputnik.
До редакції пропагандистів у Стамбулі поліція прийшла сьогодні після обіду. Поліцейські відмовилися залишати приміщення доти, поки не поговорять із керівництвом. Зрештою головного редактора Sputnik Туреччина Махіра Бозтепе затримали.
Пропагандистське МІА "Росія сьогодні" заявило, що збирається звернутися у зв'язку із затриманнями в ООН, ОБСЄ та ЮНЕСКО.